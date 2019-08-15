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В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении беспилотника ОБСЕ в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть вооружение и технику у линии соприкосновения. Об этом в четверг заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).

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По данным оборонного ведомства ЛНР, БПЛА был сбит в районе населенного пункта Счастье. При этом ВСУ наращивают военное присутствие в зоне военной операции. Они разместили две БМП (боевая машина пехоты) в районе Золотое-4 и один МТ-ЛБ (бронетранспортер) у линии соприкосновения в Попасной, сообщает 15 августа «РИА Новости».

В отчете СММ ОБСЕ от 13 августа сообщалось, что беспилотники миссии на Украине трижды обстреляли в Донбассе. Два инцидента произошли на подконтрольной Киеву территории, один — в районе неподконтрольного Киеву села Обозного.

Ранее в августе военнослужащие народной милиции Донецкой Народной Республики сбили беспилотник украинской армии c установленной на нем гранатой. Правоохранители считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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