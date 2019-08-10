В ЛНР заявили об обстреле района Калиново украинскими военными

Украинские военные обстреляли окрестности села Калиново в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом 10 августа сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным управления народной милиции республики, инцидент произошел в районе 23:00 9 августа. Украинские военные обстреляли позиции ополченцев из станкового автоматического гранатомета.

В это же время отмечается, что военные подразделения ЛНР не поддаются на провокации.

8 августа эксперты оценили шансы на снижение напряженности в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.