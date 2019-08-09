Прямой эфир

В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал о «мертвых душах» в одном из танковых подразделяй ВСУ в Донбассе. Об этом 9 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

По словам Басурина, для проведения военных действий Киев подготовил 23-й отдельный танковый батальон десантно-штурмовых войск. Однако до его отправки в Донбасс выяснилось, что из 22 механиков водителей только 4 человека могут управлять танком. При этом 30% должностей там занимают жены офицеров.

Представитель оперативного командования ДНР подчеркнул, что эта часть совершенно не может выполнять боевые задачи.

3 августа сообщалось, что ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили шансы на снижение напряженности в Донбассе
Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017