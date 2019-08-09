В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал о «мертвых душах» в одном из танковых подразделяй ВСУ в Донбассе. Об этом 9 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

По словам Басурина, для проведения военных действий Киев подготовил 23-й отдельный танковый батальон десантно-штурмовых войск. Однако до его отправки в Донбасс выяснилось, что из 22 механиков водителей только 4 человека могут управлять танком. При этом 30% должностей там занимают жены офицеров.

Представитель оперативного командования ДНР подчеркнул, что эта часть совершенно не может выполнять боевые задачи.

3 августа сообщалось, что ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.