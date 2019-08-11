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В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Военнослужащие народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии c установленной на нем гранатой. Об этом в воскресенье,11 августа, сообщили в пресс-службе управления народной милиции ДНР.

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«Сегодня в 11:10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17», — цитирует сообщение пресс-службы «Донецкое агентство новостей».

Правоохранители считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.

Накануне в пресс-службе народной милиции сообщили, что украинские силовики укрепляют свои позиции в районе Мариуполя, что может привести к новому витку конфликта. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП).

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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