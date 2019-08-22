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Россиянин Мефедов примет участие в обмене между Украиной и РФ

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Суд в Николаеве принял решение изменить меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, чтобы он смог принять участие в обмене заключенными между Украиной и РФ. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал «РИА Новости» адвокат Валентин Рыбин.

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По его словам, Мефедов ранее 22 августа был заявлен на участие в обмене вместе с другими российскими гражданами, однако для этого необходимо было изменить ему меру пресечения на личное обязательство, чтобы он смог бы выехать из Одессы на пункт сбора.

«Суд состоялся. Изменили [меру пресечения]. Он будет участвовать в обмене», — отметил Рыбин.

Ранее 22 августа адвокат рассказал, что граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой. В списке на обмен есть и другие россияне, однако их фамилии Рыбину неизвестны.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов перешли на службу в российскую армию в 2014 году. В ноябре 2016 года на границе с Крымом их задержали и вывезли в Николаевскую область. Москва расценила их задержание как похищение. На Украине заявили, что контрактников заманили на пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им документов о высшем образовании, полученном на Украине. В феврале 2018 года Киев признал их виновными в дезертирстве и госизмене и приговорил к 14 и 13 годам заключения соответственно.

Евгений Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а сейчас обвиняется Киевом в сепаратизме.

Накануне сообщалось, что Москва и Киев приступили к финальной стадии согласования обмена пленными, сейчас стороны уточняют списки лиц, пишет «Газета.ру». По данным источника газеты «Коммерсант», на родину могут вернуться украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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