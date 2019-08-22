Захарова ответила на инициативу Зеленского обменять Крым на место в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях возвращения России в «большую восьмерку».

По словам украинского лидера, возвращение Крыма Украине, прекращение конфликта в Донбассе и освобождение украинских граждан, отбывающих наказание в России, станут «серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии» и вернуться в международный клуб.

«Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», — ответила Захарова на своей странице в Facebook 22 августа.

Также представитель ведомства указала на неточности в словах Зеленского, пишет «Газета.ру». Так, страна не может «занять свое место в повестке дипломатии», так как дипломатия «является средством осуществления внешней политики государств». Под «нахождением в повестке» подразумевается обсуждение страны участниками форума, а «Россию «семерка» обсуждает регулярно». Если же «под высокой дипломатией» подразумевались международные площадки, то в наивысшей из них — Совбезе ООН — Россия участвует, подчеркнула Захарова.

«Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно Украина обязана их выполнить», — напомнила она.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Однако позднее Макрон заявил, что возвращение России возможно только после урегулирования ситуации на Украине — в противном случае «семерка» продемонстрирует слабость позиций.

Предположительно, глава Белого дома поднимет этот вопрос на саммите G7 во Франции 24–26 августа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Однако президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у страны возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.