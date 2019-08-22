В Госдуме ответили на идею Зеленского обменять Крым на место в G8

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев назвал условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, абсурдными и оскорбительными.

«Само предположение, что Россия может обменять более 2 млн жителей Крыма на членство в какой-то международной структуре, мне представляется абсурдным и оскорбительным», — заявил Бахарев «РИА Новости» в четверг, 22 августа.

Он подчеркнул, что Москва не торгует своими гражданами и территориями. Парламентарий напомнил, что российский статус Крыма не является предметом для обсуждения с кем бы то ни было и «тем более предметом для торга».

Накануне Зеленский заявил, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма Украине и прекращения конфликта в Донбассе.

21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой». Позднее французский лидер пояснил, что возвращение России в организацию может быть возможно лишь после разрешения кризиса на Украине, поскольку приглашение без определенных условий может продемонстрировать слабость G7.

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. За день до этого президент РФ Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.