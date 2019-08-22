Прямой эфир

В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить ставить условия и играть на теме российского статуса полуострова. Таким образом он отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма.

Фикс подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не обсуждается.

Крым-пакет: европейских туристов повезут на полуостров
Этим бизнесом займётся туристическая компания из Словакии

«Эти деятели постоянно провоцируют вопрос Крыма и постоянно пытаются на этом играть и ставить какие-то условия. Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», — подчеркнул парламентарий.

Говоря о G8, вице-спикер отметил, что «Россия не рвется в этот клуб по интересам».

«Если им нужна Россия, то нет вопросов, наша страна готова сотрудничать, но интересами государства никто торговать не собирается», — подчеркнул Фикс.

21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой». Позднее французский лидер пояснил, что это станет возможным лишь после разрешения кризиса на Украине, поскольку приглашение без определенных условий может продемонстрировать слабость G7.

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. За день до этого президент РФ Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на идею Зеленского обменять Крым на место в G8
Джонсон оценил возможность возвращения России в G8

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019