В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить ставить условия и играть на теме российского статуса полуострова. Таким образом он отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма.

Фикс подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не обсуждается.

«Эти деятели постоянно провоцируют вопрос Крыма и постоянно пытаются на этом играть и ставить какие-то условия. Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», — подчеркнул парламентарий.

Говоря о G8, вице-спикер отметил, что «Россия не рвется в этот клуб по интересам».

«Если им нужна Россия, то нет вопросов, наша страна готова сотрудничать, но интересами государства никто торговать не собирается», — подчеркнул Фикс.

21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой». Позднее французский лидер пояснил, что это станет возможным лишь после разрешения кризиса на Украине, поскольку приглашение без определенных условий может продемонстрировать слабость G7.

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. За день до этого президент РФ Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.