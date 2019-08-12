Волкер допустил участие США в консультациях по «нормандскому формату»

В ближайшие дни могут состояться консультации представителей США, Франции и Германии по «нормандскому формату». Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.

В беседе с радиостанцией «Голос Америки» дипломат пояснил, что он находится в тесном контакте с европейскими партнерами. «Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе», — сообщило радио.

2 августа спецпредставитель Волкер допустил участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в августе во Франции не сочли нужным включать США в «нормандский формат». Представитель МИДа республики добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.