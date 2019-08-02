Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Неделя», которое было опубликовано 2 августа.

Волкер отметил, что для главы Белого дома предложение Киева об участии является очень важным. При этом его присутствие на переговорах зависит от серьезности намерений России «реально прекратить конфликт».

«Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — сказал спецпредставитель Госдепа.

При этом он добавил, что вероятно, Вашингтону не удастся обеспечить участие Трампа во всех встречах.

На вопрос о «практических шагах» Вашингтона по предотвращению якобы проводимой Москвой милитаризации Азовского и Черного морей Волкер лишь ответил, что в США «абсолютно никто не поддерживает» Россию и «хочет помочь Украине». Так, Вашингтон не отменяет санкции против Москвы.

Говоря о сегодняшней Украине Волкер заявил, что страна стала «сильнее, демократичнее, успешнее» и превратилась в «прозападную, проевропейскую, более благосклонную к НАТО» и «более антироссийскую».

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Президент России предложение назвал интересным, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен. Ту же позицию озвучил и МИД РФ. Однако в Германии заявили, что не получали предложений по расширению формата переговоров, а в США идею и вовсе не поддержали.