Прямой эфир

Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Неделя», которое было опубликовано 2 августа.

Волкер отметил, что для главы Белого дома предложение Киева об участии является очень важным. При этом его присутствие на переговорах зависит от серьезности намерений России «реально прекратить конфликт».

«Зачем стреляют родные украинцы?»
Жители прифронтового села ДНР — о перемирии, границах и самых насущных проблемах

«Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — сказал спецпредставитель Госдепа.

При этом он добавил, что вероятно, Вашингтону не удастся обеспечить участие Трампа во всех встречах.

На вопрос о «практических шагах» Вашингтона по предотвращению якобы проводимой Москвой милитаризации Азовского и Черного морей Волкер лишь ответил, что в США «абсолютно никто не поддерживает» Россию и «хочет помочь Украине». Так, Вашингтон не отменяет санкции против Москвы.

Говоря о сегодняшней Украине Волкер заявил, что страна стала «сильнее, демократичнее, успешнее» и превратилась в «прозападную, проевропейскую, более благосклонную к НАТО» и «более антироссийскую».

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Президент России предложение назвал интересным, подчеркнув, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен. Ту же позицию озвучил и МИД РФ. Однако в Германии заявили, что не получали предложений по расширению формата переговоров, а в США идею и вовсе не поддержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал условия для признания Россией ДНР и ЛНР
Названа дата следующей встречи контактной группы по Донбассу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017