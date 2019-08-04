Источник в МИДе не увидел необходимости во встрече «нормандской четверки»

Источник в российских дипломатических кругах в воскресенье, 4 августа, рассказал «Известиям», что Москва не видит необходимости для встречи лидеров стран «нормандской четверки», несмотря на то, что на этом настаивает Киев при поддержке Парижа и Берлина.

По его словам, для подобных переговоров необходимо наличие конкретной повестки, а без ощутимого прорыва в реализации Минских соглашений нет смысла собираться. Как пояснил другой источник, близкий к урегулированию в Донбассе, нормандская встреча станет ближе, если Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики хотя бы обменяются пленными по формуле «всех на всех».

Вместе с тем эксперты в политических кругах в Киеве поделились мнением, что Украине необходима встреча в «нормандском формате» для того, чтобы убедить коллег в том, что взгляд команды президента Владимира Зеленского на урегулирование качественно отличается от подхода бывшего главы государства Петра Порошенко.

Между тем, как сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Россия всегда ответственно относилась к «нормандскому формату», однако прежде чем разговаривать, Зеленский должен определиться со своим отношением к Минским соглашениям.

3 августа украинский президент заявил, что рассчитывает на встречу лидеров стран «нормандского формата» осенью, а в августе — на встречу представителей на уровне министерств иностранных дел.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 5 августа.