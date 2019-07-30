Климкин опроверг сообщения о ссоре с Лавровым в Париже

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что он якобы поругался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи в «нормандском формате» в 2016 году. Об этом он рассказал в беседе с «Укринформ».

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — отметил Климкин.

Он также подчеркнул, что любой человек имеет право на эмоции, «если они настоящие».

В июле в украинских СМИ появилась информация, что встреча в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция) 3 марта 2016 года в Париже закончилась ссорой между главами МИД России и Украины.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав нормандских стран может состояться после следующей встречи представителей четырех государств. Ранее лидеры стран «нормандской четверки» встречались пять раз: два раза в 2014 году, два — в 2015-м и один — в 2016 году.