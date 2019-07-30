В Бангкоке началась встреча Лаврова с главой МИД Таиланда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 30 июля, проводит переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, передает ТАСС со ссылкой на представителей российской делегации.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Как отмечается, российский министр находится в Бангкоке с двухдневным визитом. В среду, 31 июля, он примет участие в министерском совещании РФ — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Ранее агенство сообщало, что Лавров и Праматвинай намерены обсудить перспективы развития экономического и инвестиционного сотрудничества, позиции по международным и региональным вопросам, кооперацию в военной сфере и др.

В начале июля стало известно, что Лавров в ближайшие месяцы может провести переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 28 июля заявил, что шансы на такую встречу на полях совета министров иностранных дел АСЕАН невелики из-за несовпадения графиков.