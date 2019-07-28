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Рябков оценил шансы на встречу Лаврова и Помпео в Таиланде

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Шансы встречи главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) АСЕАН невелики из-за несовпадения графиков. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в воскресенье, 28 июля.

«Шансов немного, потому что графики не состыкованы, а времени до мероприятия остается совсем мало», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

Предыдущая встреча Лаврова и Помпео прошла 14 мая в Сочи. Политики обсудили двусторонние отношения и актуальные темы мировой повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Венесуэле, КНДР, на Украине и в Иране.

Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.

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