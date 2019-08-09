Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»

Во Франции не считают нужным включать США в «нормандский формат». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД республики.

«Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня», — заявил он.

Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

2 августа спецпредставитель Волкер допустил участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.