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В США допустили встречу Трампа с Зеленским

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Фото: ua.usembassy.gov
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Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут пообщаться в сентябре в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, оба лидера хотят воспользоваться возможностью увидеться, так как будут присутствовать на двух мероприятиях в Польше и США. «Мы надеемся, что у президентов будут и другие возможности для общения, но кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными датами», — приводит слова Тейлора 9 августа агентство УНИАН.

Официальный визит президента Зеленского в США планируется, но конкретных дат пока нет, подчеркнул Тейлор. Стороны согласовывают графики президентов, но из-за их занятости точные сроки не названы.

Ранее в августе сообщалось, что встреча глав Украины и США с большой вероятностью может состояться с 24 по 28 сентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 4 августа Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом в сентябре в Вашингтоне.

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