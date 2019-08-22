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Замглавы МИД Украины рассказала о подготовке к встрече Зеленского и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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МИД Украины готовится к возможной встрече президента страны Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Польше. Об этом в эфире украинского «5 канала» сообщила в четверг, 22 августа, замглавы министерства Елена Зеркаль.

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По ее словам, в данный момент ведется работа над «информационно-аналитическим обеспечением» возможной встречи и над «документами, которые планируется подписать».

«Отрабатываем наполнение этих встреч», — заявила Зеркаль.

15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, что Трамп и Зеленский могут провести короткую встречу в Варшаве в ближайшие недели.

Что касается полноценной встречи глав государств, то она, по словам Тейлора, состоится через месяц или два в Вашингтоне.

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