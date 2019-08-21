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В раде рекомендовали Зеленскому не бояться разговора с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич 20 августа в эфире телеканала NewsOne предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «попробовать не бояться» разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я задаю вопрос: «А может, попробовать?» Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет?» — заявил он.

По его словам, подобный диалог поспособствует организации встречи в «нормандском формате». При этом депутат упомянул слова Зеленского о том, что «он готов и с чертом говорить ради мира на Украине».

11 августа политолог рассказал, какая тема на переговорах с Путиным является запретной для Зеленского.

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