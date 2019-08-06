Прямой эфир

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра Украины являются замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Такого мнения придерживается украинский олигарх Игорь Коломойский.

Служить бы раде: партия Зеленского близка к самостоятельному формированию кабмина
Результат «Слуги народа» на выборах открывает перед президентом возможности для урегулирования в Донбассе

«В фаворитах гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил он изданию РБК 6 августа.

Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Утверждается, что со всеми шестью претендентами на премьерское кресло глава государства Владимир Зеленский уже провел переговоры. При этом двое кандидатов оказались на грани вылета, но их фамилии не уточняются, пишет «Газета.ру».

Украинские СМИ наиболее вероятным кандидатом называют Алексея Гончарука.

На данный момент премьер-министром Украины является Владимир Гройсман, этот пост он занимает с 14 апреля 2016 года. Ранее в июле он заявил, что его правительство заложило необходимый фундамент для работы следующего кабмина.

21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Согласно предварительным итогам, партия Зеленского «Слуга народа» получает большинство мест в парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьер-министра Индии
В офисе Зеленского нашли способ остановить контрабанду

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017