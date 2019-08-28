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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Большинство (54%) жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжают считать неподконтрольную Киеву территорию частью Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

Почти треть опрошенных (31%) хотели бы, чтобы территории получили автономный статус в составе Украины, а 23,5% выступают за возвращение Донецкой и Луганской областей в состав Украины без особого статуса, пишет РБК.

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Отмечается, что 18,3% респондентов желают, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав России без предоставления автономии, а оставшиеся 27,2% — с получением автономного статуса.

При этом число жителей самопровозглашенных республик, считающих себя гражданами Украины, значительно снизилось по сравнению с 2016 годом. Тогда таковыми себя называли 53%, в 2019 году уже только 26%. 64,5% опрошенных жителей ДНР и ЛНР считают своим родным русский язык, 31,3% — и русский, и украинский и только 3,5% — украинский.

Опрос проводился на территориях Донбасса в феврале и марте этого года. Всего по обе стороны линии разграничения были опрошены 1,2 тыс. человек.

В середине августа сообщалось, что МВД РФ приняло более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня жители ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, а с июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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