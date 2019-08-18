Лидер «Слуги народа» счел невозможным быстрое разрешение конфликта в Донбассе

Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков признал, что завершить конфликт в Донбассе быстро не удастся. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время», опубликованном в воскресенье, 18 августа.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — сказал политик, отвечая на вопрос журналиста о том, какие «непопулярные, но важные» вопросы будет решать новый парламент Украины в первую очередь.

Разумков добавил, что решение этого вопроса находится вне компетенции Верховной рады, отмечает «Газета.Ru».

16 августа Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги внеочередных выборов в Верховную раду, состоявшихся 21 июля. Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Согласно результатам, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).