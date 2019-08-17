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Украине предрекли потерю еще нескольких регионов

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Фото: youtube.com
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В сегодняшней Украине жить невозможно, поэтому власти рискуют столкнуться с потерей еще нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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Так бывший парламентарий отреагировал на слова главы украинского Центра исследований политических ценностей Александра Дония, предложившего переселить украинцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем отгородиться от республик стеной.

«Всё больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же Минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе», — цитирует Журавко «Федеральное агентство новостей».

Политик выразил уверенность, что Крым никогда не вернется в состав Украины и Донбасс тоже идет своим путем.

«С теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, жить в одной большой семье уже невозможно. Потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет», — заявил Журавко.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

11 августа известная своими русофобскими высказываниями писательница Лариса Ницой предрекла Украине скорое исчезновение.

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