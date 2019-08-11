Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Украина исчезнет, как сугроб снега, и причиной этого станут не танки. Такое мнение выразила скандальная украинская писательница-русофоб Лариса Ницой в Facebook.

«Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега. Так будет с Украиной. Улицы те же, дома те же, ходят те же люди. Но Украины нет», — написала Ницой.

Писательницу возмутило, что украинцы не праздновали и широко не освещали 200-летие писателя, поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша, который, по ее мнению, значим, «как Пушкин для России».

«Украина о своем светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. <…> Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями о певце соседнего народа Владимире Высоцком. Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина не знает», — посетовала Ницой.

По ее словам, именно увлечение и популяризация «соседнего» уничтожит Украину. Решение проблемы писательница видит в том, чтобы заставлять граждан интересоваться всем украинским.

Ницой нередко делала скандальные антироссийские заявления. Ранее она назвала украинцев, слушающих русскую музыку, быдлом, а русский язык — вирусом, на котором говорят «слабые звенья».