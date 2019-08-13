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На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

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Фото: TASS/ZUMA
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В Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Соответствующую инициативу озвучил руководитель украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов, пишет «РИА Новости».

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По его словам, такая мера помешает некоторым российским и иностранным судам заходить в порты полуострова, а также проводить РФ картографические работы. В организации утверждают, что Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Черном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы угрожает навигации.

Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Ранее в тот же день в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили, что Россия может проводить подготовку к использованию нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за присоединение к России, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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