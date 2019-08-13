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Разведка Украины допустила использование Россией ядерного оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Россия может проводить подготовку к использованию нестратегических ядерных боезарядов в Республике Крым. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщило 13 августа «Радио Свобода».

«Они допускают применение ядерного оружия»
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В украинском разведывательном ведомстве сообщили о восьми возможных сценариях нападения России на соседнее государство, которое может произойти в ближайшие годы. Разведка подсчитала и количество российских вооружений, расположенных на границе с Украиной.

Как следует из данных ГУР, на этих рубежах находится более 500 единиц тактической авиации и более 400 ударных вертолетов, пишет «Газета.ру». Это вооружение направлено на нанесение возможного массированного удара по Украине, допустил помощник руководителя офиса президента Украины Иван Апаршин.

«Я убежден на 100%, что первый этап — это проведение полномасштабной воздушной операции», — сказал он. По его мнению, в ней будут участвовать и ракетные войска, и артиллерия и задействуют средства радиоэлектронной борьбы.

В Крыму Россия разместила пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом, подсчитала украинская разведка.

Эффективным ответом на возможную «агрессию» России могут стать частные военные компании, полагают специалисты, говорится в публикации.

В феврале большинство граждан Украины — 62% — назвали войну на востоке страны серьезной проблемой.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве, в результате которого был свергнут законно избранный президент страны Виктор Янукович. Жители восточных областей не признали новую власть и создали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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