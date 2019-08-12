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В ДНР узнали об отказе НАТО поставлять оружие Украине

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Фото: ТАСС/DPA/Mohssen Assanimoghaddam
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Переговоры Украины и НАТО относительно поставок оружия Киеву завершились отказом альянса. Об этом сообщил начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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«Очередной этап переговоров зашел в тупик», — отметил он со ссылкой на данные разведки республики. Причиной отказа со стороны НАТО стало отсутствие гарантий в сохранности вооружения, отмечает в понедельник, 12 августа, «Газета.ру».

В мае комиссия НАТО установила недостачу более 300 единиц нелетального вооружения. В частности, в воинских частях и соединениях украинской армии пропали приборы ночного видения, бинокли, тепловизоры. Недостачу оценили в сумму более $1 млн.

Вашингтон с сентября по октябрь 2019 года направит на Украину инспекционную группу для проверки хранения военного имущества и его наличия. Поставки военного имущества на украинскую сторону от альянса приостановлены до окончания работы специалистов.

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов.

В июне сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства направлены в том числе на покупку летального вооружения. Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие с 2017 года. Тогда в перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Россия неоднократно отмечала, что такая поддержка может привести к эскалации конфликта в Донбассе, где украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

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