Захарова высмеяла планы Киева вернуть Донбасс при помощи полиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к планам Киева привлечь национальную полицию к восстановлению государственного суверенитета Украины на территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом дипломат написала в Facebook в воскресенье, 11 августа.

Комментируя сообщения, что к выполнению этой цели планируется привлечь почти 800 полицейских, прошедших спецподготовку, дипломат предположила, что «возможно, это — непилотируемые полицейские-беспилотники».

«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры», — отметила 11 августа представитель российского МИДа в соцсети.

По ее мнению, сначала стоит взять под контроль ситуацию в Киеве.

«...Управлять органами власти, добиться исполнения поручений центра хотя бы на ближних местах, продемонстрировать уважение к закону и его исполнение в столице, а потом сразу и за ДНР/ЛНР браться», — добавила Захарова.

Накануне стало известно, что командование украинской операции объединенных сил направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять по мирным жителям и военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.