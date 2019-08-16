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ЦИК Украины объявила последнего победителя на выборах в раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины пересчитала все голоса на 210-м избирательном округе (Черниговская область) и подвела итоги внеочередных выборов в Верховную раду.

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Согласно результатам, новым нардепом от округа станет Борис Приходько.

ЦИК должна была завершить подсчет до 5 августа. Однако из-за постановления шестого апелляционного суда о необходимости пересчитать голоса на 210-м округе, а также судебного иска одного из кандидатов, сроки были сорваны.

К 16 августа определены победители во всех 199 мажоритарных округах.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Согласно результатам, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.

Также в парламент прошли «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и партия «Голос».

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