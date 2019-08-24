В раде рассказали о последствиях предоставления Донбассу особого статуса

Предоставление Донбассу особого статуса усугубит конфликт в стране и приведет к «утрате Украины», заявил избранный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

По его словам, особый статус – это путь в никуда и утопия. Гетманцев уверен, что несмотря на экономическую выгоду от восстановления отношений с Донбассом и Россией, предоставление такого статуса идет вразрез с национальными интересами Украины.

«Мы тем самым создаем прецедент и развиваем этот конфликт внутри страны. И это путь в никуда. Это цепь событий, которую сознательно запускает российская сторона, манипулируя нами <…> есть вещи, которыми нельзя торговать <…> нельзя обсуждать предоставление отдельного статуса территории и проведение там выборов, если это само по себе утопи». — сказал нардеп в эфире NewsOne.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Предоставление такого статуса региону и проведение там местных выборов является одним из условий Минских договоренностей. С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве.

Во время предвыборной гонки нынешний президент Украины Владимир Зеленский назвал своей основной целью урегулирование конфликта, однако ситуация не изменилась. Оппозиция обвинила политика в обмане и нежелании решать вопрос с регионом.

18 июля президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.