В ОБСЕ оценили ситуацию с перемирием в Донбассе

По данным ОБСЕ, на сегодняшний день перемирие в Донбассе в основном соблюдается. С таким заявлением выступил в среду, 21 августа, полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

«На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается. Однако за прошедший период зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований — и это в преддверии начала учебного года», — цитирует его ТАСС.

По словам Грызлова, украинские власти не спешат выполнять свои предвыборные обещания об обеспечении мира и диалога с Донбассом. При этом он подчеркнул, что представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых в формате Контактной группы.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) приняли соответствующие указы, однако украинские солдаты продолжают вести обстрелы и нарушать перемирие. 12 августа в самопровозглашенной республике предупредили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).