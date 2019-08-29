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Ополченец погиб в бою с диверсантами в ДНР

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Вооруженное столкновение ополченцев самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) с диверсионной группой украинских силовиков произошло в ночь на 29 августа, сообщает «РИА Новости».

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Представитель народной милиции ДНР заявил, что бой был неравный. По словам представителя ведомства, в результате столкновения один из ополченцев погиб, а трое пропали без вести.

Позже агентство уточнило, что пропавшие были взяты в плен боевиками украинского полка «Азов» (запрещен в РФ) в населенном пункте Новолуганское (Донецкая область). По словам представительства народной милиции ДНР, ополченцы подвергаются допросу «с применением физического насилия».

«Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными», — заявили в народной милиции.

Ранее, 24 августа, стало известно, что военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела украинскими силовиками поселка под Горловкой.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после государственного переворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР. Власти Киева начали так называемую антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако, пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.

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