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В ДНР обвинили ВСУ в гибели ополченца

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела украинскими силовиками поселка под Горловкой. Об этом говорится в субботу, 24 августа, в заявлении на сайте народной милиции ДНР.

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По данным ведомства, ополченец погиб в результате обстрелов украинскими бойцами мирных населенных пунктов. «Выражаем искренние соболезнования семье погибшего», — отметили в ДНР. Всего за прошедшие сутки украинские боевики семь раз открывали огонь по территории республики.

16 августа в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Доломитное близ Горловки. 12 и 13 августа бойцы украинской армии обстреляли школу, многоквартирный дом и хозпостройки на окраине Горловки.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) приняли соответствующие указы, однако украинские солдаты продолжают вести обстрелы и нарушать перемирие.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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