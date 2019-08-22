В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок шахты имени Гагарина на окраине города Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в четверг в народной милиции ДНР.

Минометный удар был нанесен в 18:50, всего в течение 10 минут в кварталах поселка разорвались девять мин калибром 120 мм.

«В результате обстрела, проведенного боевиками 53-й бригады под командованием Полякова, произошло возгорание двух жилых домов по ул. Садовой», — отмечается на сайте военного ведомства ДНР.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В ДНР призвали наблюдателей ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять меры по сохранению мира.

16 августа в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Доломитное близ Горловки. 12 и 13 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу, многоквартирный дом и хозпостройки на окраине Горловки.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) приняли соответствующие указы, однако украинские солдаты продолжают вести обстрелы и нарушать перемирие.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.