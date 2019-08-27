Морпех застрелил сослуживца на Украине

Военно-морские силы Украины на своей странице в Facebook сообщили о гибели военнослужащего в Одесской области.

Инцидент произошел в одной из воинских частей морской пехоты. Как пишет издание «Думская», морпех погиб от ранения в голову, нанесенного сослуживцем.

По данным следствия, находясь в наряде на КПП воинской части, матрос совершил один выстрел из автомата в сторону сослуживца. Последний скончался на месте.

Отмечается, что оба пехотинца были трезвыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», передает «Федеральное агентство новостей».

7 июля сообщалось, что украинский военный открыл огонь из автомата по членам подразделения специального назначения «Азов» из-за идеологических разногласий.

Аналогичные случаи происходили в украинских войсках и ранее. Так, 20 июня украинский командир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций.