В ДНР рассказали об убийстве военными ВСУ собственного командира

Украинские военные отказались идти на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и застрелили своего командира. Об этом в субботу, 11 мая, рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Он уточнил, что командиру 88-го батальона 35-й бригады украинских вооруженных сил капитану Голику приказали возглавить ДРГ и осуществить боевую вылазку на территорию самопровозглашенной республики.

Однако подчиненные капитана отказались выполнить приказ из-за неудачной попытки совершить вылазку в прошлом и потери личного состава. Голик принялся угрожать им трибуналом и тюремным сроком.

«В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира», — пояснил Безсонов.

По его словам, после инцидента командир 35-й бригады Николай Палас приказал представить смерть капитана как боевую потерю, произошедшую в результаты обстрелов со стороны ДНР, чтобы не предавать произошедшее огласке и таким образом избежать уголовной ответственности.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.