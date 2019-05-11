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В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В субботу, 11 мая, в самопровозглашенной ДНР отмечается пятая годовщина образования республики. В этот день ровно пять лет назад состоялся референдум о самоопределении, на котором почти 90% из двух третей явившихся на плебисцит жителей региона высказались за создание суверенного государства.

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.

Движение колонны началось на улице Артема от Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко. Конечной точкой маршрута станет центральная площадь Ленина, отмечает «Донецкое агентство новостей».

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Возглавляют марш глава республики Денис Пушилин, руководители ведомств, а также иностранные делегаты. Следом за ними идут депутаты Народного совета ДНР.

Жители ДНР идут с фотографиями, на которых запечатлен период становления и развития республики с 2014 года и по сей день. В шествии также принимает участие военный духовой оркестр Донецкого высшего общевойскового командного училища.

По случаю праздника в ряде городов и районов ДНР выступят артисты из России. Так, группа «Фабрика» выступит в Торезе на центральной площади города, в прифронтовой Горловке споют солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, эстрадный певец Паскаль (Павел Титов) и шансонье Любовь Шепилова. Для жителей Макеевки выступят Стас Костюшкин и уже упомянутый Сергей Куприк.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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