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Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

В списке не значится: адвокат Вышинского не знает о его подключении к обмену
Несмотря на трудности возвращение россиян и украинцев состоится в ближайшее время

«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет», — сказала она украинскому изданию «Обозреватель».

По словам Гитлянской, никаких препятствий для обмена заключенными нет, «всё идет планово».

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт «Жуляны».

Однако позднее в этот же день адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. Он утверждает, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен. Рыбин ранее утверждал, что процедуре препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

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