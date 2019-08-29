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В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги в Москву.

«Я ничего не могу вам сказать», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о целях этапирования Сенцова.

Также в Кремле пока не готовы комментировать сообщения о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом.

«Идут контакты. Больше мне сказать нечего», — сказал он 29 августа.

Обмен по пунктам: Киев и Москва проведут процедуру до конца недели
Россия и Украина находятся на финальной стадии согласования списков

Песков отметил, что Москва приветствует освобождение из-под стражи в Киеве журналиста Кирилла Вышинского, однако Кремль по-прежнему считает неравноценным предложение обменять его на Сенцова.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Сенцова доставили из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву — в Бутырскую либо Лефортовскую тюрьму, предположительно для обмена заключенными с Украиной. Адвокат осужденного комментировать информацию отказался, а глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что вопрос включения Сенцова в список на обмен еще не решен.

Главреда портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство накануне. При этом пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что это было сделано в рамках готовящегося обмена «35 на 35». Сам же журналист изменение ему меры пресечения связал со сменой власти на Украине.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен. Адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году. Следствие установило, что украинец создал в Крыму террористическую группировку, участники которой совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Экстремисты подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения партии «Единая Россия».

Кирилла Вышинского арестовали 17 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состоятся. Пока что журналиста обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

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