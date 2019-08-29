Сенцова доставили из колонии в Бутырскую тюрьму

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, доставили из колонии № 8 города Лабытнанги в Бутырскую тюрьму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник 29 августа.

По словам собеседника агентства, Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Киевом.

При этом источник «Интерфакс» утверждает, что режиссер находится в СИЗО-2 ФСИН, то есть в Лефортово.

Адвокат осужденного Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что вопрос включения Сенцова в список на обмен между Москвой и Киевом еще не решен.

«Я знаю, что такие переговоры (об обмене. — Ред.) сейчас ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно также окончательно не решен вопрос человека, которого вы назвали, — Сенцова», — заявил он.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году. Следствие установило, что украинец создал в Крыму террористическую группировку, участники которой совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Экстремисты подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения партии «Единая Россия».

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Предполагалось, что он произойдет 28-29 августа. Однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».