Прямой эфир

Песков прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемых лиц между РФ и Украиной

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле прокомментировали ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Как отметил в среду, 28 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль официально не заявлял о дате обмена.

Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни
Журналист Кирилл Вышинский останется вне списков удерживаемых лиц и будет отстаивать свою невиновность в суде

«В Кремле никогда не говорили, что что-то планируется на сегодня. Мне нечего добавить», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что обмен удерживаемых лиц перенесли на неопределенное время. Об этом рассказал адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. Двумя дням ранее юрист заявлял, что дата уже определена, но уточнить ее отказался.

О том, что обмен назначен на 28–29 августа, сообщил адвокат Игорь Свинцицкий, представляющий интересы бывшего бойца подразделения «Беркут».

21 августа «Известия» писали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны детали будущего обмена заключенными между Россией и Украиной
Адвокат осужденных на Украине россиян допустил их помилование

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019