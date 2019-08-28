Песков прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемых лиц между РФ и Украиной

В Кремле прокомментировали ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Как отметил в среду, 28 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль официально не заявлял о дате обмена.

«В Кремле никогда не говорили, что что-то планируется на сегодня. Мне нечего добавить», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что обмен удерживаемых лиц перенесли на неопределенное время. Об этом рассказал адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. Двумя дням ранее юрист заявлял, что дата уже определена, но уточнить ее отказался.

О том, что обмен назначен на 28–29 августа, сообщил адвокат Игорь Свинцицкий, представляющий интересы бывшего бойца подразделения «Беркут».

21 августа «Известия» писали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными.