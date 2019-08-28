Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной перенесли

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой перенесен на неопределенный срок, заявил адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин в среду, 28 августа.

«Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — приводит его слова ТАСС.

Двумя дням ранее юрист заявлял, что дата уже определена, но уточнить ее отказался. Еще за несколько дней до этого Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, говорил, что его подзащитных могут помиловать.

В свою очередь, 21 августа «Известия» писали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.