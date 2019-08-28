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Генпрокуратура Украины заявила о подготовке Вышинского к обмену

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что освобождение главреда портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство прошло в рамках подготовки к обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Об этом она в среду, 28 августа, написала в Facebook.

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«Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», — написала Сарган.

Ранее в среду Вышинский на вопрос, случайно ли его освобождение из-под ареста совпало с переговорами об обмене задержанными между Киевом и Москвой, ответил, что «не посвящен в какие-либо детали политические и неполитические». «Я не хочу играть ни в какие версии и заговоры», — подчеркнул журналист.

Он связал свое освобождение со сменой президента Украины. По его мнению, с приходом Владимира Зеленского к власти в стране перестало оказываться давление на суды.

Киевский апелляционный суд в среду, 28 августа, освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Его обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям — впереди.

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