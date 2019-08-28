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В ОБСЕ призвали Украину снять обвинения с Вышинского

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Фото: РИА Новости
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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал Киев снять все обвинения с редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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«Я благодарен ему (Вышинскому. — Ред.) за любезные слова о вмешательстве моего бюро в его дело, и я призываю снять с него все обвинения на следующем слушании 16 сентября». — цитирует представителя ОБСЕ в среду, 28 августа, ТАСС.

Киевский апелляционный суд ранее в этот же день освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Его обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвинили в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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