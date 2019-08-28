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В МИД России понадеялись на скорое оправдание Вышинского

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Фото: РИА Новости
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В Москве ожидают быстрого и полного оправдания главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, освобожденного из-под ареста. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, обвинения в адрес журналиста сфабрикованы, сообщает ТАСС. В МИДе надеются, что освобождение Вышинского из-под стражи станет отправной точкой для исправления критической ситуации с правами СМИ и журналистов на Украине, добавила дипломат.

Ранее Захарова назвала освобождение Вышинского первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста». В Кремле решение украинского суда приветствовали, но от остальных оценок воздержались, пишет «Газета.ру».

Суд на Украине принял решение отпустить Кирилла Вышинского под личное поручительство в среду, 28 августа. Журналист был сразу после этого освобожден из-под стражи.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался.

Журналиста обвинили в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Под арестом Вышинский провел 400 дней.

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