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В ОБСЕ позитивно оценили освобождение Вышинского

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Фото: ТАСС/Андрей Иволгин
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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в среду, 28 августа, позитивно оценил освобождение из-под стражи главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Я приветствую предварительное освобождение журналиста «РИА Новости» Кирилла Вышинского сегодня в Киеве. Я призывал к его освобождению и много раз вмешивался в это дело», — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день суд на Украине принял решение отпустить Кирилла Вышинского под личное поручительство, напоминает RT. Журналист был сразу после этого освобожден из-под стражи.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняли в госизмене, ему грозило до 15 лет тюрьмы.

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