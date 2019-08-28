Прямой эфир

Симоньян заявила об ощущении счастья в связи с освобождением Вышинского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный редактор МИА «Россия Сегодня», Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала в среду, 28 августа, освобождение главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского судом Киева.

«Мы очень рады, просто счастливы, что Кирилл после 400 дней в тюрьме на Украине за то, что он просто делал свою работу, за то, что он просто работал журналистом, наконец на относительной, скажем так, свободе», — цитирует Симоньян телеканал «Звезда».

Она также отметила, что не может комментировать юридические аспекты произошедшего. Главред поблагодарила всех людей, кто помогал в освобождении Вышинского.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под стражи первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцевареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняли в госизмене, ему грозило до 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019