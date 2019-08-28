Симоньян заявила об ощущении счастья в связи с освобождением Вышинского

Главный редактор МИА «Россия Сегодня», Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала в среду, 28 августа, освобождение главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского судом Киева.

«Мы очень рады, просто счастливы, что Кирилл после 400 дней в тюрьме на Украине за то, что он просто делал свою работу, за то, что он просто работал журналистом, наконец на относительной, скажем так, свободе», — цитирует Симоньян телеканал «Звезда».

Она также отметила, что не может комментировать юридические аспекты произошедшего. Главред поблагодарила всех людей, кто помогал в освобождении Вышинского.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под стражи первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцевареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняли в госизмене, ему грозило до 15 лет тюрьмы.