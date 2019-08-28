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МИД ФРГ отреагировал на освобождение Вышинского из-под стражи

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Фото: ТАСС/Иволгин Андрей
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Германия надеется, что факт освобождения из-под стражи на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского ускорит рассмотрение его дела. Об этом в среду, 28 августа, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

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Она отметила, что германская сторона поддерживает ОБСЕ, которая настаивала на ускорении процесса.

«И факт, что господин Вышинский теперь на свободе, является шагом, как мы надеемся, в этом направлении», — цитирует Адебар ТАСС.

Адебар подчеркнула, что Берлин не имеет собственных данных относительно предъявленных Вышинскому обвинений.

Ранее в среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского под личное поручительство.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил ему содержание под стражей до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Вышинского Москве в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Судебный процесс продолжается.

Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

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