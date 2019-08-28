МИД ФРГ отреагировал на освобождение Вышинского из-под стражи

Германия надеется, что факт освобождения из-под стражи на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского ускорит рассмотрение его дела. Об этом в среду, 28 августа, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Она отметила, что германская сторона поддерживает ОБСЕ, которая настаивала на ускорении процесса.

«И факт, что господин Вышинский теперь на свободе, является шагом, как мы надеемся, в этом направлении», — цитирует Адебар ТАСС.

Адебар подчеркнула, что Берлин не имеет собственных данных относительно предъявленных Вышинскому обвинений.

Ранее в среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского под личное поручительство.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил ему содержание под стражей до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Вышинского Москве в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Судебный процесс продолжается.

Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.