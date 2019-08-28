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Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подписчикам о некоторых моментах разговора с освобожденным из-под стражи руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

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По словам Симоньян, журналист передавал всем привет и «огромное спасибо».

«Когда я говорю «спасибо», прямо слезы наворачиваются», — привела она в среду, 28 августа, слова Вышинского.

«Рассказал со смехом, как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда», — написала Симоньян в Telegram.

Руководитель RT отметила, что попросила прощения у Вышинского за то, что «не смогли вытащить его раньше». Ранее она поблагодарила всех людей, кто помогал в освобождении журналиста.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение Вышинского из-под стражи первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозило до 15 лет тюрьмы. Судебный процесс продолжается.

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