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Вышинский заявил о бессмысленности своего ареста

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Фото: РИА Новости
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Арестованный на Украине главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил о бессмысленности своего содержания под стражей. Об этом он заявил в ходе заседания суда по апелляции на меру пресечения, сообщает в среду, 28 августа, «РИА Новости».

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Журналист категорически отвергает идеи о его обмене на кого-либо из заключенных в России украинцев

По словам журналиста, если его освободят из-под ареста, то он будет являться на заседания суда по первому требованию.

Накануне сообщалось, что Вышинский не изменил позицию по возможному участию в обмене заключенными и намерен добиваться признания своей невиновности. 21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, который должен состояться 28–29 августа.

Однако Вышинский останется вне этого процесса. Журналист сам отказался от участия в обмене, выразив желание добиться оправдательного приговора.

Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает.

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