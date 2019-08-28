Вышинский заявил о бессмысленности своего ареста

Арестованный на Украине главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил о бессмысленности своего содержания под стражей. Об этом он заявил в ходе заседания суда по апелляции на меру пресечения, сообщает в среду, 28 августа, «РИА Новости».

По словам журналиста, если его освободят из-под ареста, то он будет являться на заседания суда по первому требованию.

Накануне сообщалось, что Вышинский не изменил позицию по возможному участию в обмене заключенными и намерен добиваться признания своей невиновности. 21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, который должен состояться 28–29 августа.

Однако Вышинский останется вне этого процесса. Журналист сам отказался от участия в обмене, выразив желание добиться оправдательного приговора.

Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает.