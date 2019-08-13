Адвоката Вышинского вызвали в прокуратуру для вручения нового подозрения

Адвокат руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его 13 августа вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.

«Меня вызывают сегодня в Генпрокуратуру для вручения мне нового подозрения в деле, в котором меня уже уведомляли о подозрении. Что и как мне не известно», — цитирует юриста «РИА Новости».

Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника «Древний Киев». Адвокат предположил, что это дело связано с его участием в процессе Вышинского.

Ранее во вторник Киевский апелляционный суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление ему срока содержания под стражей. Текущий срок истекает 19 сентября.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года. Через два дня суд назначил журналисту арест на два месяца, позже срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.